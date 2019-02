Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Februar 2019 Dienstag, 05. Februar 2019

Waldkautz aus dem Kamin befreit

Zwei ungemütliche Tage hat ein Waldkautz in einem Wohnhaus in Gmünd in einem Kamin verbracht. Besser gesagt: Er steckte in einem Wohnhaus in der der Hardtstraße in einem Schornstein fest.

Glücklicherweise bemerkte eine Bewohnerin seltsame Geräusche aus dem Schornstein, woraufhin sie am Samstag den Kaminfeger verständigte.Dieser entdeckte das geschwächte, verletzte und verdreckte Tier und befreite es aus der misslichen Lage. Anschließend bat er die Kollegen von der Polizei um Hilfe, welche es in fachkundige Hände eines Falkners überbrachte.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

