Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019

Digitalisierung und Medienerziehung an Schulen in Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Digitale Medien ersetzen keine Lehrkraft, kein Buch und auch kein Schreibheft. Aber sie sind eine gute Ergänzung und erleichtern den Unterricht“, betonte Joachim Göser, Rektor der Uhlandschule. Auch die Adalbert-​Stifter-​Realschule nutzt sehr gerne elektronische Medien.

7

Die gemeinsame Sitzung des Verwaltungs– sowie des Eigenbetriebsausschusses fand ganz bewusst nicht im Rathaus statt, sondern in der Adalbert-​Stifter-​Realschule. So konnte der Tagesordnungspunkt „Digitale Medienentwicklung im Bereich Schulen“ gleich mit einer Besichtigung der Medienräume verbunden werden. Als Hausherrin begrüßte ASR-​Rektorin Adelheid Singer-​Luschka die Gäste und machte gegenüber der Stadtverwaltung und den Mitgliedern des Gemeinderats deutlich: „Einmal investieren und dann ist es gut – so funktioniert die Digitalisierung an Schulen nicht!“ Wie es funktioniert, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

