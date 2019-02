Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

Glasfaserkabel für ein schnelles Internet in Degenfeld

Foto: gbr

In Hinblick auf die Übertragungsgeschwindigkeit des Internets soll es für Bürgerinnen und Bürger kein Nachteil sein, dass sie im ländlichen Bereich wohnen. Aus diesem Grund möchte GmündCom, ein Tochterunternehmen der Gmünder Stadtwerke, auch den Stadtteil Degenfeld durch die Verlegung von Glasfaserkabeln mit einer leistungsfähigeren Datenübertragung ausstatten.

Wie das funktionieren und was es für die Haushalte kosten soll, wurde gestern Abend im Rahmen einer Einwohnerversammlung erläutert. Ein Bericht über die Veranstaltung steht am. Januar in der Rems-​Zeitung. Zu lesen ist auch, warum es nun möglich ist, das Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil zu erweitern.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

