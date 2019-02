Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

Gmünd: Handwerkerausstellung „Rund ums Haus“

Foto: Marcus Menzel

Am Samstag und Sonntag, 9 . und 10 . Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr sind Bauherren, Modernisierer und Sanierer im Congress-​Centrum Stadtgarten einmal mehr eingeladen, um sich umfangreich zu informieren. Bei der nunmehr schon 32 . Handwerkerausstellung bieten die über 40 teilnehmende Aussteller umfassende Informationen zu Themen rund um das Haus

„Energie einsparen“, „Energieeffizientes Bauen und Renovieren“, „schöner Wohnen – mein Wohnraum, meine Küche“ „Sicheres Eigenheim“, diese Themen sind heute wichtiger als je zuvor und Informationen vom kompetenten Fachmann sind für Bauherren, Modernisierer und Investoren von größter Bedeutung – vor allem auch im Hinblick auf einzuhaltende Vorschriften und die neusten Informationen zu KfW-​Förderungen. Umfassende Beratung und kompetente Informationen gibt es am Samstag und Sonntag hierzu im Stadtgarten. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Februar.

