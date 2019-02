Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

Gmünder Einzelhandel: Einkaufspark Taubental im Wandel

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Es wird gerade enorm viel gebaut und investiert an der Taubentalstraße. Auch der dortige Einkaufspark ist im Wandel. Der Billigmarkt Thomas Phillips hat sich verabschiedet. Zwei Trend-​Firmen folgen. Der dortige Immobilien-​Besitzer Horst Welz darf sich über seinen eingeschlagenen Erfolgskurs freuen.

2017

70

1350

1000

Horst Welz, ursprünglich „nur“ Betreiber und Eigentümer des Fitnesscenter „Relax“ im früheren Möbelhaus im rückwärtigen Teil des Einkaufsparks Taubental, hattedas sprichwörtliche „glückliche Händchen“, als er das komplette Areal übernahm. Wie er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung beschreibt, erfreue sich der Einkaufs– und Dienstleistungspark Taubental einer regen Nachfrage seitens interessierter Mieter. Dieser Gewerbepark sei gerade im Wandel, wie die aktuellen Baumaßnahmen am Hauptgebäude (einstmals „Deltamarkt“, zuletzt Billig– und Restpostenmarkt Thomas Phillips) zeigen. Konkret: Der in dener-​Jahren des letzten Jahrhunderts ursprünglich als Lebensmittelmarkt konzipierte Beton-​Baukörper wird mit neuen Fensterfronten aufgelockert. Im Obergeschoss wird auf einer Verkaufs– und Präsentationsfläche vonQuadratmetern die Trend-​Firma „Bikes’n’Boards“ einziehen. Es handelt sich hierbei ursprünglich um einen Fahrradhändler aus Schorndorf, der Angebot und Reichweite erhöht. AufQuadratmeter im Untergeschoss, zuletzt von der Firma Sport Shoell genutzt, wird nach Angaben von Horst Welz der Discounter „Action“ sein Gmünder Domizil eröffnen. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 49 Sekunden.