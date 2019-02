Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

HfG-​Semesterausstellung: Das Leben, das wir haben werden

Galerie (1 Bild)

Foto: Weigand

So also sieht ein Traumschiff aus, das nicht die Luft über dem Ozean und im Hafen mit Abgasen verpestet. Ein schnittiger Großsegler mit Aufzügen und „großzügigem Badebereich“. Man macht ja schließlich Urlaub im Meer. Eine Idee, die in der Ausstellung der HfG vorgestellt wird.

670

70

16

7

Die Studierenden, Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Gestaltung zeigen am Ende jedes Semesters ihre Abschluss– und Projektarbeiten der Öffentlichkeit. Die Bachelor– und Masterabsolventen arbeiteten über Themen wie Mensch-​Roboter-​Interaktion, der Entwicklung einer mobilen Dialysemaschine oder eines Projektmanagement-​Tools für Bauleiter und vielem mehr. Im Stammhaus der HfG in der Rektor-​Klaus-​Straße sind am Freitag und Samstag die Projektarbeiten der Bachelorstudiengänge zu sehen. Im Neubau am Bahnhofsplatz werden die Abschlussarbeiten aus den Studiengängen Internet der Dinge — Gestaltung vernetzter Systeme, Interaktions-​, Kommunikations– und Produktgestaltung sowie die Projekt– und Abschlussarbeiten des Masterstudiengangs Strategische Gestaltung präsentiert.Insgesamt zählt die HfG Schwäbisch Gmünd in diesem Wintersemester rundStudierende. Übermachten nun ihren Abschluss,davon im Masterstudiengang „Strategische Gestaltung“. Die RZ vom. Februar stellt eine Auswahl der Arbeiten vor.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 43 Sekunden.