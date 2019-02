Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

Kauz aus dem Kamin fliegt wieder

Foto: an

Falkner Wolfgang Weller päppelte den Vogel wieder auf. Inzwischen ist Waldkauz wieder in Freiheit.

Vor vier Tagen hatte ein Schornsteinfeger das Tier aus einem Kamin gerettet. Jetzt durfte es wieder in die Freiheit. Gefunden wurde das Tier am Samstag in einem Haus in der Hardtstraße in Schwäbisch Gmünd. „Ich hab es am Freitag ein bisschen rascheln gehört“, erzählt Sabine Mayer, die dort mit ihrer Familie wohnt. Zuerst hat sie sich nicht viel dabei gedacht. Als am nächsten Tag aber die Familie außer Haus war, habe sie deutliche Flattergeräusche in der Wand gehört. Es müsse aus dem Kamin kommen, dachte sie sich. Und lag damit goldrichtig. Sie rief den Kaminfeger an. Der war zwar gerade auf einer Baustelle, ließ für den Notfall aber alles stehen und liegen und standMinuten später vor der Haustür von Familie Mayer. Als er die Kamintür öffnete, saß da ein völlig verrußter und erschöpfter Vogel, der geblendet von dem Licht, die Augen zusammenkniff. Wie es weiterging, steht in der RZ vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

