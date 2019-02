Kultur | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

PRODI-​Bilderschau im Landratsamt

Die Ergebnisse des Kunstprojektes „Die Seele ist ein Spiegel – Bilder aus dem Inneren“ werden vom 7 . Februar bis 7 . März im ersten Obergeschoss des Landratsamtes Ostalbkreis in Aalen ausgestellt.

Das Kunstprojekt „Die Seele ist ein Spiegel – Bilder aus dem Inneren“ wurde in der Waldstetter PRODI-​Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof in Zusammenarbeit mit dem Kunstpädagogen Uwe Feuersänger und den Waldstetter Wäschgölten durchgeführt. Der Fasnachtsverein setzt sich seitfür karitative Zwecke ein und führt seitauch den „Fasching für Menschen mit und ohne Behinderungen“ durch. Mehr in der RZ vom. Februar.

