Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

Salvator-​Freundeskreis: Start ins Gartenschau– und Jubiläumsjahr

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der Salvator-​Freundeskreis ist längst zu einer festen Größe in Sachen ehrenamtlich-​bürgerschaftliches Engagement und Heimatpflege in Schwäbisch Gmünd geworden.

Die unermüdlichen Macher bereiten sich aktuell auf ein ganz besonderes Jahr vor: Beteiligung an der Remstal-​Gartenschau und zehnjähriges Jubiläum. Einige Impulse trafen seinerzeit zusammen, die zur Gründung des Freundeskreises führten. Viele heimatverbundene Gmünder quer durch alle Konfessionen betrachteten mit Sorge fortschreitende Schäden an dieser einzigartigen Wallfahrtsstätte. Freilich wurden auch schon in den Jahrzehnten zuvor immer wieder aufwändige Renovierungsmaßnahmen durchgeführt. Doch ist die Anlage mit Felsenkapellen und Kreuzwegstationen so weitläufig und reich an sakralen und filigranen Kunstschätzen, dass deren Erhalt und Pflege von der katholischen Kirchengemeinde alleine kaum noch zu stemmen war. Hinzu kam, dass Diane Françoise Maria da Glória Herzogin von Württemberg auf den St. Salvator aufmerksam wurde und sich als Schirmherrin und großzügige Spendengeberin berufen fühlte. Nicht zuletzt wurden auch OB Richard Arnold und dessen Mann Stephan Kirchenbauer zu Motoren der neuen Salvator-​Bewegung mit dem unermüdlichen „Zugferd“ Werner K. Mayer an der Spitze. Was die Salvatorfreunde im Gartenschau– und Jubiläumsjahr vorhaben, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 44 Sekunden.