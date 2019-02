Sport | Mittwoch, 06. Februar 2019 Mittwoch, 06. Februar 2019

TSGV Waldstetten siegt bei Normannia Gmünd mit 2 : 1

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben sich am Mittwochabend Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd und Landesligist TSGV Waldstetten gegenüber gestanden. Und was beide Teams zeigten, war durchaus erwärmend. In einem flotten Test hatten die Gäste aus Waldstetten am Ende mit 2 : 1 die Nase vorn. Ein Zwei-​Ligen-​Unterschied war über 90 Minuten nur selten auszumachen.

Die Partie hatte kaum begonnen, da hatte Waldstettens Marcel Waibel bereits die zündende Idee. Seinen klugen Pass in die Schnittstelle erlief Jonas Kleinmann, umkurvte Yannick Ellermann im Tor des FCN und schob humorlos ein zur frühen Gästeführung ( 3 . Minute). In der Folge ging es hin und her, mit leichten Feldvorteilen sogar für die Gäste. Weitere Chancen aber blieben aus. Normannias Marvin Gnaase verzog einen Distanzschuss nur knapp ( 20 .), Alexander Iatans Versuch stellte für Waldstettens Bernd Stegmaier kein Problem dar ( 27 .). Unrühmlicher Höhepunkt war die Verletzung von Patrick Lämmle, der unglücklich aufgekommen war und sich am Sprunggelenk verletzt hat. „Da ist sicherlich ein Band durch“, sagte Lämmle hinterher zähneknirschend. Damit wird er ziemlich sicher zum Meisterschaftsauftakt am 16 . Februar gegen den Bahlinger SC ausfallen.





