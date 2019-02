Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Aktion in Großdeinbach: Sieben Wochen Fast(en) ohne Plastik

„Sieben Wochen Fast(en) ohne Plastik“ — so lautet die neueste Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde Großdeinbach. Geplant sind fünf Veranstaltungen zu dem Thema „Aktiv Plastikmüll vermeiden“. Den Bürgern soll das Gefühl vermittelt werden, im Kleinen etwas bewirken zu können. Und gerade in Großdeinbach begegnen einem diese kleinen Taten immer wieder.

Seit fastJahren schon betreibt die Evangelische Kirchengemeinde Großdeinbach professionelles Umweltmanagement und setzt sich als Umweltgemeinde für die Bewahrung der Schöpfung ein. Ebenso lange gibt es schon das Umweltteam „Grüner Gockel“ und das entsprechende Zertifikat. Was es mit der neuesten Aktion während der Fastenzeit auf sich hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.