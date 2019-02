Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Biker sammeln für Obdachlose

„Wir müssen was tun!“ Es ist nicht einfach nur eine – wie so oft – dahingesagte Phrase, wenn Markus Hausner das sagt. Seine Betonung liegt auf dem Wort „müssen“, und er hat deshalb zusammen mit seinem Freunden ganz privat eine Hilfsaktion für Obdachlose in Gmünd gestartet.

Die großen Motorradtreffen gibt auf dem Gmünder Sachsenhof nicht mehr. Aber eine kleine Gruppe von Kumpels trifft sich hier noch regelmäßig in der Gaststätte zum Stammtisch. Normalerweise geht es hier ausschließlich ums Motorradfahren, ums Schrauben, um das, was einst die Biker ausgemacht hat. Und diese Kumpels hat Markus Hausner davon überzeugt, dass etwas getan werden muss. Er sagt, es sei nicht schwer gewesen, sie waren alle sofort dabei.Seither sammeln sie große Mengen an Kleidung, Schuhen, Kosmetikartikel und was St. Elisabeth für seine Obdachlosen sonst noch braucht. Warum sie es tun, und was die Spenden für St. Elisabeth und die Oblachlosen bedeutet, können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

