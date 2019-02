Blaulicht | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Bopfingen: Rauschgift sichergestellt

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: rw

Im Rahmen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren in Rauschgiftgeschäfte verwickelt sind.

05

02

2019

Über die Staatsanwaltschaft Ellwangen erwirkten die Beamten der Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am Dienstag,in einem Bopfinger Teilort vollstreckt. Dabei konnten Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aufgefunden werden. Es handelte sich um Amphetamin, LSD, Ecstasy und Marihuana. Alle aufgefunden Stoffe wurden durch die Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen sichergestellt. Gegen die beiden jungen Männer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handel mit Rauschgift in nicht geringen Mengen eingeleitet. Die Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 24 Sekunden.