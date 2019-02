Blaulicht | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Hüttlingen: 21 -​Jähriger mit Messer schwer verletzt

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: rw

Mit schweren Verletzungen musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung ein 21 -​Jähriger am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach einer Notoperation befindet sich der Mann mittlerweile außer Lebensgefahr. Er hatte sich gegenUhr in Begleitung eines-​Jährigen sowie zwei weiteren Freunden, darunter eine-​Jährige, an einem Spielplatz in der Abtsgmünder Straße mit einem-​jährigen Bekannten verabredet. Dabei kam es zum Streit, wobei der-​Jährige sowie der-​Jährige den-​Jährigen mit Fäusten schlugen. Der dadurch zumindest leicht verletzte-​Jährige setzte sich mit einem Taschenmesser zur Wehr und verletzte dabei den-​Jährigen schwer. Der-​Jährige blieb unverletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, auch zum noch unklaren Hintergrund des Treffens sowie des Streits, dauern an.

