Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Februar 2019 Donnerstag, 07. Februar 2019

Im Integrationsbeirat: Plädoyer für verbindliche Grundschulempfehlung

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Kaum ein Bereich des Lebens ist derzeit so einem Wandel unterzogen wie die Schule. Neue Schularten entstanden, Grundschullehrer haben bei der Wahl der weiterführenden Schule kaum noch mitzureden und digitale Medien verändern den Unterricht. Schul– und Bildungsthemen wurden am Donnerstag im Integrationsbeirat diskutiert.

40

8

Viele Eltern stehen in den nächsten Wochen vor der Frage, welche weiterführende Schule für ihr Kind richtig ist. Dabei ist der Trend zum Gymnasium ungebrochen. RundProzent der Schülerinnen und Schüler aus den vierten Klassen gehen zunächst dorthin, wie der geschäftsführende Gmünder Schulleiter Klaus Dengler aus Erfahrung weiß. Mitglieder des Integrationsbeirats verwiesen auf ausgebuchte Nachhilfe-​Institute und plädierten aus diesem Grund für eine Renaissance der verbindlichen Grundschulempfehlung. Themen waren auch die künftige Führung der Rauchbeinschule als reine Grundschule und die Existenzberechtigung der Werkrealschule. Mehr dazu am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 34 Sekunden.