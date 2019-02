Ostalb | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Böbinger hat am Bau einer Schule in Namibia mitgewirkt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: pr

Kennen– und liebengelernt hat Hans Schaile den afrikanischen Kontinent erstmals 1987 . Getragen von diesem ganz besonderen Zauber, den er von Beginn an verspürte, folgte 2016 ein weiterer Aufenthalt. Im vergangenen Monat nun hat sich der Inhaber des Stuckateurbetriebs Zeidler Böbingen einen Traum erfüllt: Dreieinhalb Wochen hat er in Namibia beim Bau einer Schule mitgewirkt.

Auch wenn Schaile den faszinierenden Kontinent bislang nur als Tourist erkundet hatte, eines blieb ihm von Anfang an nicht verborgen: Die große Armut in Afrika. Bildung, so weiß er, ist der Schlüssel zu vielem. Und die Schule, an deren Bau er nun mitgewirkt hat, ist ein wichtiger Teil davon. Wie es zu dem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz kam und wie die Bedingungen vor Ort waren, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 31 Sekunden.