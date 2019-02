Ostalb | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Einweihung des Franziskus-​Gymnasiums in Mutlangen

Galerie (6 Bilder)

Fotos: rui

Vorbei sind die Zeiten der grauen, tristen Betonwände und der Eintönigkeit in den Klassenzimmern des ehemaligen Bau 4 im Mutlanger Schulzentrum. Ein einladendes Schulhaus wurde am Freitag bei der Einweihungsfeier des neuen Oberstufengebäudes des Franziskus Gymnasiums präsentiert.

„Heute schließt sich ein bunter Strauß an Planungen, ein Paket an Vorüberlegungen, eine Fülle von Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten harmonisch zu einem großen Ganzen zusammen: zu einem Kreis“, betonte Schulleiter Harald Ocker in seiner Begrüßungsrede. Wie die Einweihung gefeiert wurde, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

