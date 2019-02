Schwäbisch Gmünd | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Fridays for Future: Jugend-​Protestbewegung hat jetzt auch Gmünd erreicht

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Die neue Jugend-​Protestbewegung „Fridays for Future“ kämpft für Umweltschutz und die Rettung der Erde für zukünftige Generationen. Die globale Protestwelle hat am Freitagnachmittag nun auch Schwäbisch Gmünd erreicht.

200

Mehr alsjunge Leute fanden sich zu der Protestkundgebung auf dem Gmünder Marktplatz zusammen. Obwohl die Lautsprecheranlage versagte, war deren Forderungen unüberhörbar. „Wir sind hier, wir sind laut, weil es um die Zukunft geht!“ Der neue Jugend-​Protest richtet sich gegen eine zunehmende Missachtung der Schöpfungsgeschichte und gegen den Raubbau an Planet und Klima. Konkrete Forderungen sind unter anderem: Konsequenter Klimaschutz, sofortiger Ausstieg aus Kohle– und Atom-​Energieindustrie, kostenloser öffentlicher Personennahverkehr und endlich Zuverlässigkeit im Remstal-​Bahnbetrieb. Mehr über die Protestkundgebung am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

