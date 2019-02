Blaulicht | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Gefährliches Wendemanöver

Ein 91 -​Jähriger sorgte am Freitagvormittag durch ein gefährliches Wendemanöver auf der vierspurigen B 29 zu einem Beinaheunfall.

Der Senior fuhr umUhr mit seinem Opel an der Anschlussstelle Gmünd-​West in Richtung Stuttgart auf. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens wollte er Wenden und stand dabei mittig der beiden Fahrstreifen quer zur Fahrbahn. Nur durch eine Vollbremsung konnte eine herannahende Zivilbesatzung des Kriminaldauerdienstes äußerst knapp einen Unfall verhindern.Der-​Jährige erkannte dann wohl sein Fehlverhalten, setzte ein Stück zurück, um dann doch in Richtung Stuttgart weiterzufahren. In Lorch konnte er schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein einbehalten. Zudem droht ihm ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen des Vorfalls bzw. weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 33 Sekunden.