Samstagsreportage: Omsnomgugga herrscht eine gute Stimmung

Schwäbisch Gmünd ist die „Hauptstadt“ der „Guggenmusik“. Aber wie wird man überhaupt ein „Guggenmusiker“? Für die Samstagsreportage hat die RZ ein eher kleines Ensemble besucht, in dem nicht die konzertante Perfektion im Zentrum steht, sondern der Spaß am Musizieren und die gute Stimmung beim Publikum. Einen tollen Sound liefern die Weilermer „Omsnomgugga“ trotzdem!





Offiziell gegründet wurde „Omsnomgugga“ am. Dezemberin Weiler in den Bergen. Gespielt wird seither ein gemischtes Programm, in dem Schunkellieder genauso vorkommen wie Party-​Hits. Der Schlachtruf lautet „Wie schnell isch der Fasching rom? Omsnomgugga!“ Aktuell sind die Weilermer Gugga als „Faune“ unterwegs, also als Fabelwesen, die halb Mensch und halb Ziegenbock sind. Mehr über die Gute-​Laune-​Truppe steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

