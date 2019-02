Blaulicht | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Trickdiebin in der Kappelgasse

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: br

Eine vermeintliche Spendensammlerin sprach am Freitag gegen 10 . 30 Uhr in der Kappelgasse einen 85 -​jährigen Passanten an.

20

120

07361

5240

Die etwaJahre alte Frau mit dunklem Teint bettelte den Mann um eine Ein-​Euro-​Spende an und zeigte gleichzeitig eine Namensliste vor. Als der Mann ihrem Wunsch nachkam, suchte die Trickdiebin die körperliche Nähe und küsste den Geschädigten auf die Wangen. Später musste er feststellen, dass aus seiner GeldbörseEuro fehlten. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon/​um weitere Hinweise auf die Trickdiebin. Eventuell wurden auch noch weitere Passanten angesprochen oder gar geschädigt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 25 Sekunden.