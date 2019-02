Werner Koczwaras Auswahl-​Programm

Kultur | Freitag, 08. Februar 2019 Freitag, 08. Februar 2019

Werner Koczwara präsentierte im Prediger eine Auswahl aus einem Dutzend Programmen.

Ist mangelnde Lebensgefahr imAbenteuerurlaub ein Reisemangel? Verhält sich ein Mieter vertragsgerecht, wenn er in seiner Wohnung stirbt? Und was ist zu tun, wenn ein Grenzstein verrückt wird? Für all diese abstrusen Fragen gibt es Gerichtsurteile. Werner Koczwara zieht sie auf brillante Weise durch den Kakao. Wenn Gott am achten Tag für eine Handvoll Trollinger den Rechtsanwalt schafft, dann ist Werner Koczwara nicht weit. Wie es im Prediger war, darüber berichtet die RZ am. Februar.

