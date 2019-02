Ostalb | Samstag, 09. Februar 2019 Samstag, 09. Februar 2019

Gesperrte Waldwege: Wer die Banner ignoriert, riskiert sein Leben

Wo ein gefällter Baum mit Schwung auf der Erde landet, wächst zwar hinterher noch Gras – doch für einen Menschen, der vom Baum getroffen wird, würde jede Hilfe zu spät kommen. Viele Menschen, die im Wald Erholung suchen, vernachlässigen diese Gefahr.

Der Winter ist für die Waldarbeit die beste Jahreszeit, denn auf gefrorenem Boden hinterlassen die schweren Holzerntemaschinen und die zugstarken Schlepper keine tiefen Eindrücke. Auch wenn Stämme mit der Seilwinde über den Boden gezogen werden, halten sich unter frostigen Bedingungen die Schäden in Grenzen. Entsprechend herrscht in diesen Tagen in den Forstrevieren im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis Hochbetrieb.An einem schönen Wintertag lockt es aber nicht nur die Waldarbeiter hinaus in den Forst, sondern auch Wanderer, Spaziergänger, Mountain-​Bike-​Fahrer, Jogger oder Reiter. Und viele davon ignorieren einfach die unübersehbaren Banner, mit denen Waldwege aus Sicherheitsgründen gesperrt sind – ohne sich dabei bewusst zu machen, dass sie statt Erholung und Entspannung den Tod finden könnten. Warum man die Sperrungen beachten sollte, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

