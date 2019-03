Blaulicht | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

Brand in Schechingen: Ursache geklärt?

Am Donnerstag, 28 . 02 . 2019 , gegen 20 : 25 Uhr kam es im Schechinger Gewerbegebiet in der Hohenstadter Straße zum Brand einer Lagerhalle. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage als Brandursache angenommen.

Die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Schechingen waren mitEinsatzkräften vor Ort. Sie konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Die betroffene Werkhalle brannte jedoch komplett ab. Einige landwirtschaftliche Gerätschaften und zwei Gabelstapler, die in der Halle gelagert waren, wurden zerstört. GegenUhr konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rundEuro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

