Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

Internationaler Frauentag am 8 . März

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

„Es kann nicht das Ende sein, dass der Frauentag ein Feiertag ist“, hat die Gmünder Gleichstellungsbeauftragte Elke Heer eine ganz klare Meinung dazu, dass der 8 . März – der internationale Frauentag – in Berlin nun ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag ist. Denn auch wenn die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert ist, sind es zu viele Dinge, bei denen Frauen heutzutage noch immer eine Benachteiligung erfahren.

1911

100

8

Das Grundanliegen des Frauentages, derins Leben gerufen wurde, war das Frauenwahlrecht, das sieben Jahre später dann eingeführt wurde und im vergangenen Jahr-​jähriges Bestehen feierte. Dass der Frauentag bis heute nicht an Wichtigkeit verloren hat und immens wichtig ist, das zeigt sich immer auch am Gmünder Rahmenprogramm, das jährlich am. März im Prediger vonstatten geht. In der Samstagausgabe gibt die RZ einen Überblick über das Programm.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.