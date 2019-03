Blaulicht | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Ein unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend versucht die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Fraschstraße in Gaildorf einzuschlagen.

Eine Anwohnerin wurde durch den Lärm der Schläge aufmerksam und konnte einen Mann erkennen, der sich zu Fuß vom Tatort entfernte. Der Unbekannte war circacm groß und schlank. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Pulli mit Kapuze und weißer Aufschrift an den Ärmeln, sowie eine schwarze Baseballmütze. Der Täter hatte anschließend seinen Pullover ausgezogen und darunter weiße Oberbekleidung getragen. Der Sachschaden an dem Sicherheitsglas wurde auf rundEuro beziffert. Zur Fahndung waren neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

