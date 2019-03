Ostalb | Freitag, 01. März 2019 Freitag, 01. März 2019

VR-​Bank in Göggingen schließt

Das Schließen von Bankfilialen geht weiter. Nachdem die Kreissparkasse Ostalb schon Filialen geschlossen oder die Schließung angekündigt hat, gab die VR-​Bank Ostalb am Freitag bekannt, das sechs der bisher 37 Filialen geschlossen werden.

Mit dabei ist die Filiale in Göggingen, während die Filialen in Schechingen, Iggingen, Bargau und Wetzgau in SB-​Filialen umgewandelt werden. Die Filialen Herlikofen und Straßdorf werden aufgewertet. Mittelfristig will die VR-​Bank dadurch jährlich eine halbe Million Euro einsparen. Entlassungen soll es keine geben, dennoch werde die Zahl der Mitarbeiter zurückgehen.

