Sport | Sonntag, 10. März 2019 Sonntag, 10. März 2019

Kreisschützentag in Lindach

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Grahn

Die 24 Vereine aus dem Schützenkreis Schwäbisch Gmünd trafen sich am Samstag zum Kreisschützentag in der Eichenrainhalle in Lindach. Ausrichter war der Jubiläumsverein SV Lindach. An diesem Nachmittag wurden auch die Schützenkönige und die Schützenkönigin geehrt.

Grußworte, Standortbestimmung, Ehrungen und ein Blick in die Zukunft bestimmten den ersten Teil des Kreisschützentags in Lindach, ehe im parlamentarischen Teil die Berichte und Wahlen im Vordergrund standen. Kreisoberschützenmeister Reinhard Mangold konnte neben den zahlreichen Vereinsvertreten auch wieder viele Ehrengäste begrüßen. Darunter waren auch die Oberschützenmeister der benachbarten Kreise und Grußwortredner aus Politik und Sport. Mangold berichtete auch über die Arbeit der Strukturkommission im Württembergischen Schützenbund. „Schneller, besser, moderner und trotzdem traditionell“, das sind die Vorstellungen. Die Zielsetzung der Kommission: Der Verband muss so aufgestellt sein, dass er die Vereine bestmöglich unterstützen und vertreten kann. Und welche Bedeutung die Strukturreform für den Schützenkreis haben könnte, kann man am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

