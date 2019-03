Ostalb | Sonntag, 10. März 2019 Sonntag, 10. März 2019

Zehn Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden: Dokumentation der Rems-​Zeitung

Am Montag, 11 . März, jährt sich der Amoklauf von Winnenden und Wendlingen mit seinen 15 Todesopfern. Die unendlich leidvollen Familientragödien und furchtbaren Bilder von damals haben sich auch hier im benachbarten Gmünder Raum ins Gedächtnis vieler Menschen eingebrannt.

Zehn Jahre danach berichten wir in einer Dokumentation über ihre Erlebnisse und Erinnerungen. Die Gmünder Heimatzeitung ist auch der Frage nachgegangen, was seither geschehen ist, um die Sicherheit an den Schulen zu erhöhen. Es geht dabei auch um eine selbstkritische Bewertung des Verhaltens der Medien damals, deren überregionale Vertreter Verwandte, Freunde und Opfer regelrecht belagerten. Wir besuchten auch das Führungs– und Lagezentrum der Polizei (unser Bild), das heute viel besser als damals in der Lage ist, mit einer solchen Amok– oder auch mit einer anderen Gefahrensituation fertigzuwerden.



Die Dokumentation erscheint am Montag auf zwei Sonderseiten in der Rems-​Zeitung.

