Alfdorf/​Lorch stürzt den Tabellenführer

Die Württembergliga-​Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch haben am Sonntag in der gut besuchten Schmidener Sporthalle beim Schulzentrum den bisherigen Tabellenführer TSV Schmiden verdient mit 26 : 25 bezwingen können und damit für eine faustdicke Überraschung gesorgt.

Bis zur zwölften Minute konnten die Gastgeber dann jedoch ausgleichen. Spindler, Nils Wagner ( 2 ) und Robin Schuster von Rechtsaußen brachten Alfdorf/​Lorch bis zur 16 . Minute erneut in Führung – diesmal mit vier Toren ( 9 : 5 ). Alfdorf/​Lorch vergab in dieser Phase eine größere Führung. Jan David, ein Riese im Tor der Heimmannschaft, entschärfte durch tolle Paraden einige hundertprozentige Gästechancen. In der 22 . Minute führte plötzlich die Heimmannschaft mit 10 : 9 .







Eine starke Abwehr um Torhüter Tom Plaschke war schlussendlich der Garant für diesen Sieg der Spielgemeinschaft. Vorne glänzten Jan Spindler, Adrian Pfahl und Kapitän Markus Bareiß. Alfdorf/​Lorch, das vor wenigen Wochen noch tief im Tabellenkeller stand, kämpfte sich durch diesen überraschenden Sieg mitPluspunkten auf Tabellenplatz zehn vor, ist aber noch lange nicht gesichert. Mit einer Leistung wie in Schmiden kann die Wieczorek-​Truppe positiv den kommenden Spielen entgegenblicken.Angetrieben von den zahlreichen Fans aus dem Welzheimer Wald und dem Remstal legten die Spieler um Kapitän Bareiß mächtig los. Adrian Pfahl erzielte in der dritten Minute den ersten Treffer für die Gäste. Bareiß, Julian Diederich und Robin Czapek brachten Alfdorf/​Lorch bis zur sechsten Minute mitin Führung. Hinten stand die Abwehr sicher, Plaschke musste lediglich zweimal den Ball aus dem Netz holen.

