Hüttlingen: Fußgängerin tödlich verletzt

Bei Niederalfingen ereignete sich am Montagmorgen gegen 7 . 20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 47 -​jährige Fußgängerin wollte von einer Bushaltestelle kommend die B 19 in Richtung Niederalfingen queren. Dazu lief sie nach derzeitigen Informationen vor einem Linienbus, der dort in der Haltestelle in Richtung Hüttlingen gestanden ist, auf die Straße. Sie übersah hierbei einen aus Richtung Abtsgmünd kommenden Sattelzug.

Als der-​jährige Lkw-​Fahrer die Frau erblickte, versuchte er noch zu bremsen und nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die-​Jährige wurde beim Unfall tödlich verletzt. Neben dem Rettungsdienst befand sich auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Straße war zur Unfallaufnahme bis ca.Uhr gesperrt. Zur Betreuung der am Unfallort anwesenden Personen wurde das Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Insbesondere auch die Schüler, die im Linienbus sitzend den Unfall miterlebt haben, wurden in der Limeshalle in Hüttlingen versorgt.

