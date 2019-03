Ostalb | Montag, 11. März 2019 Montag, 11. März 2019

Kurz und heftig: Aufpassen, der Winter ist noch nicht vorbei

Kurz und heftig hat der Winter am Montagmorgen nochmals einen Anlauf genommen.

Heftige Graupel– und Schneeschauer haben die Ostalb innerhalb von wenigen Minuten wieder in eine Winterlandschaft verwandelt. So schnell konnten auch die Räum– und Streudienste gar nicht ausrücken, wie sich hierbei auch die Straßen streckenweise in Rutschbahnen verwandelten. Also heißt es aufpassen!





Heino Schütte

