Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. März 2019 Dienstag, 12. März 2019

Das Bassano schließt

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Viele Jahre lang fuhren an einem Tag im Mai wundervolle, alte Motorräder durchs Bassano. Das war die „Nord-​Süd-​Durchquerung“. Später durften sie nur noch vor dem Bassano vorbeifahren – der Nachbarn wegen. Aber auch das wird es künftig nicht mehr geben. Trauern werden auch die Jazzfreunde. Das Bassano war bekannt für gute Konzerte.

15

30

Ob Motorrad– oder Jazzfreunde das noch einmal erleben werden, steht in den Sternen. Sicher ist, dass es nicht im Mai sein wird. Denn bis dahin werden die Betreiber, Winfried und Berthold Staiber, die Türen des Bassano für immer schließen. NachJahren als Bassano-​Chefs hören sie auf. Winfried Staiber wird sich wieder der Architektur widmen und Berthold Staiber will sich als Rentner mehr um seine Gattin kümmern. Was nach dem. April, dem letzten Tag, kommt, ist noch ungewiss.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Edda Eschelbach

33 Sekunden Lesedauer

815 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 78