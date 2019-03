Giovanni Deriu — Integrationsbeauftragter

Rems-Murr | Dienstag, 12. März 2019 Dienstag, 12. März 2019

Sein Beruf führte Giovanni Deriu schon in ferne Länder, u.a. nach Afghanistan oder China, denn seit rund 20 Jahren ist der Diplom-​Sozialpädagoge in der interkulturellen Erwachsenenbildung tätig. In seinem neuen Aufgabenbereich, als Integrationsbeauftragter im Welzheimer Wald, kommen nun Menschen aus aller Welt zu ihm.

Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2020 – Aussicht auf Verlängerung besteht, weil das Thema im Welzheimer Wald nach wie vor aktuell ist.

Im Welzheimer Wald gibt es über 200 Personen, die von Deriu, drei Integrationsmanagerinnen und vielen Ehrenamtlichen betreut werden. Die meisten kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran oder auch Indien und einige aus afrikanischen Staaten. Rund 100 sind bereits in einer Anschluss-​Unterbringung, und etwa 80 haben sogar schon eine eigene Wohnung. Deriu erzählt in der Rems-​Zeitung am Mittwoch über seine Aufgaben.



Giovanni Deriu ist für die drei Kommunen Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach zuständig und wird von diesen auch bezahlt. Dafür erhalten die Gemeinden einen Zuschuss aus dem Integrationspakt.

