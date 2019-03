Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 12. März 2019 Dienstag, 12. März 2019

Sturmschaden: Was tun?

In den vergangenen Tagen haben die Sturmtiefs Bennet und Eberhard für größere und manchmal zum Glück auch nur kleinere Schäden gesorgt. Doch was ist in einem Schadenfall zu tun. Darüber berichtet die Rems-​Zeitung am Dienstag.

Was ist zu tun, wenn ein Schaden eintritt? Und was ist, wenn die Versicherung der Ansicht ist, der Schaden sei überhaupt nicht versichert? Was ist versichert? Was ist bei der Schadensmeldung zu beachten? Die Rems-​Zeitung hat dazu die Gmünder Rechtsanwältin Yasmin Welz von der Kanzlei Dodt und Kollegen befragt. Wichtig ist, dass man alles belegen kann mit Fotos oder auch Videos.

Heinz Strohmaier

