Autofreie Innenstadt in Gmünd? Diese Vision sorgt für heiße Diskussion

Da wurde gestern auch im Haushaltsausschuss des Gmünder Gemeinderats die ausgefeilte kommunalpolitische Rhetorik aufgeboten: Das Thema Mobilität wird selten völlig sachlich diskutiert, sondern meistens (unter dem Einfluss der jeweils favorisierten Ideologie) reichlich Emotion in die Reden gelegt. Schnell zeigte sich bei der Sitzung im Rathaus, dass die Vision einer weitestgehend autofreien Gmünder Innenstadt das Gremium in zwei Lager spaltet.

Wobei das besonders Interessante an dieser Diskussion war, dass die Vision nicht etwa von einer Fraktion kam, die den motorisierten Individualverkehr aus ökologischen Gründen grundsätzlich skeptisch betrachtet. In diesem Fall sorgte die ansonsten eher konservativ auftretende Bürgerliste für den Zündstoff.





Diese Diskussion im Gmünder Rathaus wird von der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom 14 . März ausführlich behandelt. Dazu gibt es es auch einen Kommentar:







Visionen dürfen sein





THEMA: Haushaltswirksame Anträge der Fraktionen im Gemeinderat

Von Gerold Bauer

Es gab Zeiten, da wurden von den Fraktionen im Gemeinderat lange Listen mit haushaltswirksamen Anträgen vorgelegt. Die damit verbundene Investitionssumme war entsprechend hoch. Inzwischen weht im Sitzungssaal des Gmünder Rathauses ein völlig anderer Wind. Die aktuelle Haushaltsberatung zeigt, wie ernst die Fraktionen den Vorsatz nehmen, den städtischen Schuldenberg abzutragen. Es wird bei den Anträgen von allen Seiten eine unübersehbare Zurückhaltung geübt. Das ist richtig so! Genau wie der Anspruch der Bürgerliste, auch mal Visionen in den Raum zu stellen. Als Gmünd in den 70 er-​Jahren den Mut hatte, ausgedehnte Fußgängerzonen auszuweisen, konnten sich viele Bürger ja auch nicht vorstellen, warum sie nicht mehr durch die Bocksgasse fahren und dort parken sollen.





