Marvin Gnaase verlängert beim 1 . FC Normannia Gmünd

Den nächsten Pfeiler für ein stabiles Fundament in der neuen Normannia-​Elf für die Saison 2019 /​ 20 hat Normannia-​Teammanager Stephan Fichter festmachen können. Nach der Entscheidung von Yannick Ellermann für die Normannia folgte kurze Zeit später auch das Bekenntnis von Marvin Gnaase zum Verein.

Seit der Saison/​ist Marvin Gnaase ein nicht mehr wegzudenkender Faktor im Mittelfeld der Normannia. Der heute-​Jährige ist ein guter Techniker, kann aber auch schon mal kräftig austeilen. Er ist einer der Trainingsfleißigsten in der Mannschaft von Holger Traub. Sein Aktionsradius ist unbegrenzt, sein Reich liegt zwischen den Grundlinien eines jeden Fußballplatzes, er beherrscht gleichwohl die Offensive wie auch die Defensive. Als einer der beiden sogenannten Doppelsechser verleiht der dem Spiel der Normannia Stabilität in der Defensive und kurbelt gleichwohl auch das Spiel seiner Mannschaft nach vorne an. Seine starke Leistung in der vergangenen Saison führte die Normannia zur Meisterschaft in der Verbandsliga, auch heuer in der Oberliga weiß Gnaase zu überzeugen, hat zudem zwei Treffer markiert. Normannia-​Teammanager Stephan Fichter freut sich, Gnaase gehalten zu haben: „Marvin passt perfekt zu Normannia und wir schätzen uns glücklich, das er ein weiteres Jahr das Trikot der Normannia trägt.“

