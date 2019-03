Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. März 2019 Mittwoch, 13. März 2019

Zeiselberg: Bau der Riesen-​Röhrenrutsche hat begonnen

Auf dem Gartenschau– und Aussichtsberg Zeiselberg wird seit Anfang der Woche wieder fleißig gebaggert. Dort hat der Bau einer Riesen-​Röhrenrutschbahn begonnen.

Bei Kindern und Jugendlichen wird diese Rutsche gewiss der Hit. In flotten Kurvenfahrten können sie rechtzeitig zur Eröffnung der Remstalgarten-​SchauMeter weit in die Tiefe flitzen. Weil dieses Röhrenrutsch-​Abenteuer für Kleinkinder gewiss noch nicht so richtig geeignet ist, wird am geplanten Spielplatzturm auf dem Zeiselberg eine kleinere, nur sieben Meter lange Rutschbahn errichtet. Mehr über dieses Projekt gibt es am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

