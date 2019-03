Sport | Donnerstag, 14. März 2019 Donnerstag, 14. März 2019

„Durch Bredis Brille“: Bei den Gmünder A-​Junioren und in Bargau

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Am Wochenende hat sich bei mir Besuch angekündigt. Ein alter Bekannter aus einem Amateurfußball-​Forum, Christian Lemm aus Gruiten in Nordrhein-​Westfalen, hat sich entschlossen, das verlängerte Wochenende in Gmünd zu verbringen und am Samstag beim Gmünder Stadtlauf die Halbmarathon-​Strecke zu absolvieren. Und natürlich habe ich für ihn auch ein interessantes Fußball-​Programm ausgesucht. Am Samstag nach dem Gmünder Stadtlauf werden wir zum A-​Junioren-​Verbandsstaffelderby zwischen der Normannia und der TSG Hofherrnweiler gehen, bei dem der Gast aus dem Aalener Westen rein tabellarisch gesehen Favorit ist. Doch Derbys haben eigene Gesetze und Christoph Kunzes Team von der Normannia braucht jeden Punkt im Abstiegskampf. Deshalb wird Gästecoach Jürgen Roder seine Mannschaft sicherlich davor warnen, die Begegnung zu leicht zu nehmen.Am Sonntag werden wir dann kurz nachUhr mit dem Bus nach Bargau fahren, wo es zunächst zum „kleinen Derby“ zwischen der Germania-​Zweiten und derBettringen II kommt. Für die Bargauer ist jeder Punkt im Abstiegskampf wichtig und die SGB II darf sich nach dem Sieg im Verfolgerduell in Heubach noch Hoffnungen auf Platz zwei machen. Anschließend ist N.A.F.I. Stuttgart zu Gast unter dem Scheuelberg und ich bin gespannt, ob die Germania es schafft, im Jahrweiter ungeschlagen zu bleiben. Und ich denke, wer gegen den SV Bonlanden nicht verliert, kann durchaus auch gegen das Team aus dem Stuttgarter Norden punkten, zumal N.A.F.I. seine letzten beiden Spiele verloren hat. Kampfkraft trifft auf Spielstärke und ich bin gespannt, wie das auf dem Bargauer Rasen ausgeht. Abschließend hoffe ich natürlich ganz besonders, dass Christian Lemm dann in seiner Gruitener Heimat viel Positives über Gmünd und die Umgebung berichten kann.

