Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 14. März 2019 Donnerstag, 14. März 2019

„Gmünder Charta“: OB Richard Arnold zu Gast in der Mozartschule

Galerie (5 Bilder)

Fotos: hs

Die „Gmünder Charta der Gemeinsamkeiten“ ist weit mehr als nur ein Stück Papier. Sie wird zunehmend mit einem lebhaften Zuspruch und ebensolchen Diskussionen bereichert.

100

7

10

Das wird aktuell bei den „Nachbarschaftsgesprächen“ zum Thema deutlich, bei denen OB Richard Arnold in den Stadtteilen und Stadtbezirken unterwegs ist. . Eine besondere Station für den Oberbürgermeister war am Donnerstagmorgen die Mozartschule. Vor mehr alsSchülerinnen und Schülern und auf Einladung von Schulleiter Alexander May und Lehrer Sebastian Fritz erläuterte er den Jungen und Mädchen der Klassenstufenbis, welche Botschaften und bürgerschaftliche Selbstverpflichtungen die „Gmünder Charta der Gemeinsamkeiten“ beinhaltet.Die Veranstaltung wurde vom Schulchor eröffnet. Begrüßt wurde das Stadtoberhaupt von Schülersprecher Ömer Örüc und Gabriel Kulaj, Mitglied des Jugendgemeinderats. Ausführlicher Bericht darüber am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer

227 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 60