Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. März 2019 Freitag, 15. März 2019

Gmünder Bauernmarkt: Nach 22 Jahren schwere Entscheidung für das Aus

Mit gemischten Gefühlen gaben am Freitag die Beschicker des Gmünder Bauernmarktes auf dem Johannisplatz das Ende dieses beliebten Selbsterzeuger-​Direktverkaufs bekannt. Am Freitag, 12 . April, wird der Bauernmarkt zum letzten Mal stattfinden.

VorJahren hatten neun Landwirte und Direktvermarkter sich zum Bauernmarktverein zusammengeschlossen. Sie brachten als ergänzendes Angebot zum Gmünder Wochenmarkt freitags auch Leben und Farbe auf den Johannisplatz. Hierbei wurde nicht nur verkauft sondern zu verschiedenen Themen und jahreszeitlich passend auch über Themen rund um die Landwirtschaft und Bioprodukte informiert. Ein großer Kreis von Stammkunden schätzt den Bauernmarkt sehr. Ulrich Munz und Albrecht Bauer vom Bauernmarktverein erklärten am Freitag die Hintergründe ihrer Entscheidung. Mehr darüber am Samstag in der Rems-​Zeitung.

