Pflichtaufgabe des TSB Gmünd gegen das Schlusslicht

Nach zwei freien Wochenenden starten die Württembergliga-​Handballer des TSB Gmünd am Sonntag mit einer Pflichtaufgabe in die entscheidende Saisonphase. Zu Gast beim Tabellenführer ist um 18 Uhr in der Gmünder Großsporthalle die SG Herbrechtingen-​Bolheim, die mit nur fünf Pluspunkten Letzter ist.

So kann es zu den Vorzeichen dieser Partie nur eine Meinung geben aus Sicht des mit 34 : 8 Punkten auf dem ersten Platz liegenden Spitzenreiters: „Das ist eine Pflichtaufgabe vor dem Härtetest in Wangen“, stellt Stefan Klaus klipp und klar fest. Eine Woche nach dem Heimspiel gegen das Schlusslicht muss der TSB zum Tabellenfünften. Doch zunächst gilt die volle Konzentration der Hausaufgabe gegen die SG Herbrechtingen-​Bolheim, die der TSB als haushoher Favorit angeht.







Stefan Klaus hofft, dass die verlängerte Faschingspause seiner Mannschaft gut getan hat. Zuletzt hatte es im TSB-​Kader doch einige kranke und angeschlagene Akteure gegeben und fehlten ihm demnach die personellen Alternativen. Auch in dieser Trainingswoche konnte der Gmünder Trainer nicht auf alle Spieler zurückgreifen, wenngleich es personell wieder besser aussehe. „Felix Häfner ist krank und konnte genauso nicht mittrainieren wie Aaron Fröhlich, der geschäftlich in Eisenach war. Bei Felix wird es eng bis Sonntag“, berichtet Klaus.Ansonsten müssten aber alle Mann an Bord sein, wenn der TSB Gmünd am Sonntagabend dieHerbrechtingen-​Bolheim in Empfang nimmt. Und damit auf einen in dieser Saison arg gebeutelten Gegner trifft. Diein die Württembergliga aufgestiegene Spielgemeinschaft konnte nur zwei ihrer bisherigenSpiele für sich entscheiden, hinzu kamen ein Unentschieden undNiederlagen, weshalb man mitPunkten auf dem. und damit letzten Tabellenplatz steht.

