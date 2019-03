Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. März 2019 Freitag, 15. März 2019

Samstagsreportage: Hotelalltag in Gmünd

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Wenn eine E-​Mail nach der anderen eintrudelt, das Telefon pausenlos klingelt und sich ein Check-​Out an den anderen reiht, dann sind starke Nerven gefragt. Und die besondere Gabe, den Überblick zu behalten und nebenbei den Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wer für die Arbeit im Hotel geeignet ist, das zeigt sich sehr schnell.

Eine, die es schafft, in solchen Situationen den Überblick zu behalten, ist Hotelkauffrau Isabel Sturm, die im Hotel Fortuna in Gmünd arbeitet und an ihrem Beruf vor allem eines mag: Dass kein Tag dem anderen gleicht.Es sind Kleinigkeiten, an denen sich zeigt, dass sie ihren Beruf lebt. Und liebt. Es dauert nicht lange, ehe beim Gast das Glas Wasser auf dem Tisch steht. Und es dauert auch nicht lange, bis sie gestressten Hotelgästen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Die Rems-​Zeitung war im Hotel Fortuna und im Hotel am Remspark zu Gast und berichtet in ihrer Samstagsreportage darüber.

Nicole Beuther

