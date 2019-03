Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. März 2019 Freitag, 15. März 2019

Schon wieder Hochwasser: Vorhersagen für die Nacht und Samstag noch unklar

Mit bangen Blicken schauen vor allen die direkten Anwohner der Rems am Freitagabend auf die Pegelstände und zum nach wie vor regenverhangenen Himmel. Erneut führen die Rems und ihre Nebenflüsse Hochwasser.

Bereits am Nachmittag wurden die Uferwege im Remspark und am Josefsbach gesperrt. Bei Einbruch der Dunkelheit trat der Josefsbach an mehreren Stellen über die Ufer. GegenUhr hatte der Remspegel in der Gmünder Weststadt fast schon die sogenannte Hochwasser-​Meldemarke erreicht. Dies bedeutet zwar zunächst noch keine unmittelbare Gefahr, doch die Behörden und Hilfsorganisationen werden ab diesem Melde-​Wert mit besonderer Aufmerksamkeit die weitere Entwicklung beobachten. Es regnet schier ohne Ende. Die Hochwasser-​Vorhersagezentrale des Landes hat am Freitagabend noch keine klare Prognose. Ein Hochwasser wird ewartet, dass statistisch zwischen einem sogenannten zweijährigem-​, aber auch zehnjährigen Ereignis liegen könnte. Zum Glück geht an der Schwäbischen Alb der ergiebige Regen nicht einher mit einer Schneeschmelze. Anders jedoch im Schwarzwald, wo Alarmstimmung herrscht. So einen Regen wie in diesen Tagen hätten sich Landwirte und Gartenbesitzer zwischendurch im letzten Sommer gewünscht! Das Problem aktuell: Der Erdboden ist durch die Regenwassermengen schon so gesättigt, dass immer weniger versickert, sondern an der Oberfläche entweder abfließt oder sich versammelt.

Heino Schütte

