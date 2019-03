Schwäbisch Gmünd | Freitag, 15. März 2019 Freitag, 15. März 2019

Wochenende: Die Erde ist eine Scheibe

Schmuddelwetter, Regen, Sturm, sogar leichter Schneefall — in dieser Woche hat das Wetter sich von allen Seiten gezeigt. Und am Wochenende soll es wieder „schön“ werden. Egal, wie das Wetter wird: Die Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung ist prall gefüllt mit 60 Seiten, 16 davon sind die Wochenende-​Beilage.

Die Erde ist eine Scheibe - das glaubten früher auch die klügsten Köpfe. Heute wissen wir alles besser. Wirklich? Was wissen wir überhaupt? Die Wissenschaft wird als Institution gesehen, die absolute Wahrheiten zu verkünden hat. Doch das ist sie nicht: Sie lebt davon, dass Vorstellungen durch Experimente und neue Erkenntnisse bestätigt, ergänzt oder revidiert werden. Das zeigt auch die aktuelle Debatte um Grenzwerte. Eine hoch interessante Geschichte.

In der Rubrik Mensch+Technik geben wir Kaufinteressenten einen Anhaltspunkt, was sie beim Kauf von Saugrobotern beachten sollten. Und in der Rubrik „Kind+Kegel“ beantwortet Illustrator Axel Scheffler, der vor 20 Jahren das Bilderbuchmonster Grüffelo erdachte, viele Kinderfragen. Auch die, ob der Grüffelo eine Mama hat.



All das ist nur ein Teil der Wochenende-​Beilage. Einfach mal reinschauen und lesen!

Wir wünschen ein lesenswertes Wochenende.



