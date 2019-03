Blaulicht | Samstag, 16. März 2019 Samstag, 16. März 2019

Gefahr: Gullideckel entfernt

Gefährliche Situation für Auto und Mensch: In der Samstagnacht so gegen 2 : 20 Uhr wurden auf der Straße Im Haubengarten in Alfdorf-​Pfahlbronn mehrere Gullideckel herausgehoben.

Durch eine Streifenwagenbesatzung wurden die Gullideckel wieder eingesetzt und ein Gulli wurde mittels Pylone abgesichert, da der Gullideckel nicht aufzufinden war. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon/​

