Musikhaus Herrmann schließt nach 130 Jahren im Familienbesitz

Da schwingt schon Wehmut in der Stimme, wenn Martin Haager erklärt, warum seine Ladentür in wenigen Monaten für immer geschlossen wird. „Ich könnte nicht mit gutem Gewissen mein Geschäft an einen Nachfolger übergeben“, bedauert er im Hinblick darauf, wie sich der Markt in dieser Branche entwickelt hat. Mit den Preisen der großen Internet-​Händler kann er nicht mithalten.

Fast zehn Musikhäuser gab es mal in Gmünd. Doch eines nach dem anderen hat kapituliert oder wurde altershalber geschlossen. Seit Jahren ist Martin Haager hier quasi der letzte Mohikaner. Doch er wird dieses Jahr 66 , und der Tag kommt näher, an dem er in den Ruhestand tritt und im Juni sein Geschäft schließt. Dieser Monat ist ganz bewusst gewählt, denn am 21 . Juni ist es genau 130 Jahre her, dass Josef Herrmann seine Firma gegründet hat. Seither war das Geschäft ununterbrochen im Familienbesitz – inzwischen in der vierten Generation.







Warum es schade ist, dass solche Geschäfte keine Überlebenschance haben, wird in der Rems-​Zeitung am Samstag, 16 . März, ausführlich beschrieben.



