Blaulicht | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Spaziergänger finden Leiche

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag zwischen Untergröningen und Waldmannshofen eine Leiche im Kocher entdeckt. Die Fundstelle befindet sich an einem Radweg in der Nähe der Waldmannshofer Straße.

Die Feuerwehr Abtsgmünd mit der Abteilung Untergröningen war zur Bergung kurze Zeit später ebenso vor Ort wie der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Aalen. Die Identität stand am Sonntagabend noch nicht fest. Die Leiche, so hieß es in einer ersten Stellungnahme, hat wohl schon längere Zeit im Kocher gelegen. Daher konnte noch keine Aussage zum Alter bzw. zum Geschlecht gemacht werden.Nach den starken Regenfällen der letzten Tage war der Pegel des Kocher höher als in den Tagen zuvor. Möglich ist, dass die Leiche, die schon länger im Wasser lag, von den Strömungen mitgerissen wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer

605 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 77