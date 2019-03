Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 17. März 2019 Sonntag, 17. März 2019

Straßdorf begrüßt den Frühling

Galerie (16 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Fünfunddreißig Handels– und Gewerbetreibende beteiligten sich am Sonntag am „ 20 . Straßdorfer Frühling“, verbunden wie sonst auch mit einem Tag der offenen Tür, um den zahlreichen Besuchern von nah und fern die erstaunliche Vielfalt ihrer Produkte, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

Entlang der Einhorn– und Donzdorfer Straße und in den Gewerbegebieten Nord und Süd war es auch eine ideale Plattform für Ausbildungsbetriebe, sich vorzustellen, für den Nachwuchs zu werben sowie Handel und Gewerbe in der Gemeinde zu stärken, da sich naturgemäß das komplette Leistungsspektrum eines Unternehmens vor Ort einfacher und unkomplizierter darstellen lässt. Musikalisch umrahmt vomStraßdorf mit ihrem Dirigenten Martin Pabst und von den Schwertträgern, Fahnenschwingern und den Leprakranken der Rüstmeisterei des Staufersagavereins begleitet, begrüßte der–Vorsitzende Ingo Mann die Gäste.Was alles geboten war, steht in der Mpntagausgabe der Rems-​Zeitung.

Gerhard Nesper

