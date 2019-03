Schwäbisch Gmünd | Montag, 18. März 2019 Montag, 18. März 2019

Kurzfilm-​Workshop im Vorfeld des Internationalen Kinderkinofestivals

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Bereits zum vierten Mal fand in den vergangenen Tagen der Kurzfilm-​Workshop im Vorfeld des Internationalen Kinderkinofestivals statt. Am letzten Drehtag hatten sich die Kinder und Jugendlichen, die vor und hinter der Kamera stehen, am Montag in einem Zimmer des Gmünder Hotels Einhorn versammelt.

Hier stand jene Handlung im Mittelpunkt, die später ganz zu Beginn des Films „Offline“ zu sehen sein wird. Es geht um die Ankunft der Cousins Julian, Lucas und Merle in Gmünd, wo nach langer Zeit ein Familientreffen stattfindet. Immer wieder wird die Szene von vorne gedreht. Alles muss passen. Jede Bewegung. Jedes gesprochene Wort. Das Licht. Der Ton. Die Kinder und Jugendlichen sind gut, richtig gut, auf eines aber haben sie keinen Einfluss: Die Nebengeräusche. Von den Dreharbeiten, den jungen Darstellern und der Unterstützung der Stuttgarter Produktionsfirma teamWERK berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

Nicole Beuther

